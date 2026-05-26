Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf/B466 - Nach Unfall zur Blutentnahme

Am Montag flüchtete eine junge Autofahrerin nach einem Unfall bei Donzdorf von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Gegen 15.45 Uhr war eine 22-Jährige mit ihrem Dacia auf der B466 in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen Grünbach und Donzdorf kam sie nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Bei dem Unfall verlor sie laut Zeugen wohl auch ihr vorderes Kennzeichen. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass die Fahrerin zunächst weiterfuhr. Dann wendete die Dacia-Fahrerin, fuhr zur Unfallstelle zurück und nahm ihr Kennzeichen mit. Dann fuhr sie erneut davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Einer Streife der Polizei Eislingen gelang es kurz darauf die Fahrerin zu kontrollieren. Dabei stellten die Beamten fest, dass sie leicht alkoholisiert war. Deshalb musste sie zur Blutentnahme mit in eine Klinik. Die Blutprobe wird nun ausgewertet und soll zeigen, wie viel Alkohol sie genau intus hatte. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Ihren Führerschein durfte sie behalten.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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