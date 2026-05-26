Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Kupferkabel geklaut - Zeugen gesucht

Am Pfingstsonntag drangen Unbekannte auf ein Firmengelände in Laupheim ein. Dabei fiel den Dieben Buntmetall in die Hände.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr schlichen sich die Einbrecher auf ein Firmengelände in der Berblingerstraße. Dort überstieg einer der Unbekannten den Zaun, während wohl ein weiterer Täter Schmiere stand. Ein dritter Täter blieb den polizeilichen Erkenntnissen bei seiner grauen Audi A6 Limousine und verstaute mehrere Kupferrohre und Stangen in dem Auto. Die hatte einer über den Zaun gereicht. Bei der Tat wurden die drei Männer von einem Zeugen beobachtet, der mit seinem Handy Lichtbilder von dem Auto und dem Trio anfertigte. Mit dem Auto und ihrer Beute traten die Unbekannten die Flucht in Richtung B30 an. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Pkw mit bulgarischem Kennzeichen ein, konnten das Auto jedoch nicht mehr feststellen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um mehrere Kupferstangen und Rohre. Zudem nahmen die Diebe zwei Dachrinnen mit, so die Polizei. Der Wert wird auf rund 400 Euro geschätzt. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Sie sucht nach den Unbekannten. Weitere Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den vergangenen Tagen im Industriegebiet aufgefallen sind und die Örtlichkeit auskundschafteten, können sich bei der Polizei unter der Tel. 07392/96300 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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