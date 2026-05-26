Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf/B30 - Raser sammeln Punkte

Am Montag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen bei Hochdorf durch. Dabei mussten drei Fahrende beanstandet werden, einer davon raste mit über 160.

Ulm (ots)

Zwischen 23 Uhr und Mitternacht hatten die Polizisten an der B30 bei Hochdorf eine Kontrollstelle eingerichtet. Das Augenmerk legte die Polizei auf Verkehrsteilnehmer, die zu schnell fuhren. Während der Kontrolle stellten die Beamten drei Geschwindigkeitsverstöße fest. Bei erlaubten 100 km/h fuhren diese mit 28 km/h und 31 km/h zu schnell. Der Spitzenreiter, ein 28-Jähriger mit einem Ford Mustang, war sogar mit 161 km/h unterwegs. Der Autofahrer muss nun mit einer Geldbuße von mindestens 600 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem zweimonatigem Fahrverbot rechnen. Auch auf die anderen Schnellfahrenden kommen Anzeigen und ein Punkt zu.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen rund um die Uhr durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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