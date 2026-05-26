Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Radler stoßen zusammen

Am Montag kamen ein Mann und ein Kind nach deinem Unfall in Giengen ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr fuhren zwei Radler auf dem Radweg entlang der Memminger Straße in Richtung Giengen. Die 7-Jährige verlor offenbar die Kontrolle über ihr Fahrrad und prallte gegen den 55-Jährigen. Dieser fuhr neben ihr. Beide stürzten und verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst verbrachte sie in umliegende Kliniken. Das Polizeirevier Giengen nahm den Verkehrsunfall auf. Das Kinderfahrrad und das Citybike blieben unbeschädigt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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