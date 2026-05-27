Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Dienstag entfernte sich in Heidenheim ein unbekannter Autofahrer von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Zwischen 10.15 Uhr und 11.15 Uhr parkte der Opel auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Nattheimer Straße. Vermutlich beim Aus- oder Einparken streifte ein unbekannter Autofahrer den rechten Außenspiegel des Opel. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. Das Polizeirevier Heidenheim (Tel. 07321/322432) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht nach dem Verursacher. Der Schaden wird auf mindestens 300 Euro geschätzt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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