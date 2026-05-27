Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag kam es in Laichingen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Um kurz vor 9 Uhr fuhr ein 87-jähriger Daimler-Fahrer in der Schillerstraße. Beim Abbiegen in die Bahnhofstraße übersah er wohl einen 88-Jährigen. Dieser kam mit seinem VW aus Richtung Marktplatz und hatte Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Laichingen nahm den Unfall auf. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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