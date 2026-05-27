POL-UL: (UL) Erbach - Eingangstore entwendet
Unbekannte entwendeten am Wochenende Tore von einer Baustelle bei Erbach.
Ulm (ots)
Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitag und Dienstag. Auf einer frei zugänglichen Baustelle in der Ersinger Straße befanden sich vier Eingangstore. Unbekannte stahlen die Tore. Mutmaßlich wurde zum Abtransport ein größerer PKW verwendet. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.
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