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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Eingangstore entwendet
Unbekannte entwendeten am Wochenende Tore von einer Baustelle bei Erbach.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitag und Dienstag. Auf einer frei zugänglichen Baustelle in der Ersinger Straße befanden sich vier Eingangstore. Unbekannte stahlen die Tore. Mutmaßlich wurde zum Abtransport ein größerer PKW verwendet. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

++++0996302 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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