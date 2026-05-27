Ulm (ots) - Gegen 0.45 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Dacia auf der B312 zwischen Biberach und Ochsenhausen. Drei Rehe kreuzten auf Höhe eines Waldstücks kurz vor Längenmoos die Straße. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste ein Wildtier mit seinem Auto. Das Reh wurde getötet. ...

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