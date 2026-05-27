Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Fenster aufgehebelt

Am Wochenende brachen Unbekannte in eine Firma in Mietingen ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Samstag 17 Uhr und Montag 11 Uhr hebelten Unbekannte ein Toilettenfenster an einer Firma in der Schemmerberger Straße auf. In einem Büroraum fanden sie wohl Bargeld. Das nahmen sie mit und flüchteten unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Vorbeugung:

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++0987995 (JC)

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

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