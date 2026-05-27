Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einmal draufgeRAUSCHt und Schaden verursacht

Ein Betrunkener hatte am Dienstag in Ulm beim Ausparken ein geparktes Auto beschädigt.

Ulm (ots)

Im Örlinger-Tal-Weg auf einem Schotterparkplatz parkte um kurz nach 18 Uhr ein 33-Jähriger mit seinem Auto aus. Das misslang ihm aber gewaltig. Denn beim Fahren mit seinem Citroen sah er wohl einen rund zwölf Meter entfernt geparkten VW nicht. Der stand dort fast alleine auf dem großen Parkplatz. Der Citroen krachte in das Heck des VW. Der mutmaßliche Unfallverursacher meldete den Unfall bei der Polizei. Die kam und nahm den Schaden auf. Dabei stellten die Polizisten bei dem 33-Jährigen Anzeichen auf Alkohol- und Drogenbeeinflussung fest. Er musste in einem Krankenhaus Blutproben abgeben. Die Polizei schätzt den Schaden an dem VW auf rund 2.000 Euro. Die Schadenshöhe am Citroen ist noch unklar. Auf den 33-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu. Seinen Führerschein durfte der Mann behalten.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

++++0994316 (JC)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell