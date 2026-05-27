Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Am Steuer eingeschlafen und im Vorgarten gelandet

Am Dienstag verursachte ein 18-Jähriger bei einem Unfall in Dornstadt einen Schaden.

Ulm (ots)

Gegen 0.30 Uhr fuhr der Fahranfänger mit seinem VW in der Langestraße. In der Ortsdurchfahrt sind 30 km/h erlaubt. Der junge Mann war in Richtung Kreisverkehr unterwegs, als er auf Höhe Tomerdinger Straße nach links von der Straße abkam. Der VW durchbrach zunächst eine Hecke und anschließend einen Gartenzaun. In der weiteren Folge überfuhr der VW eine Gartenabtrennung und landete im Vorgarten. Dort kam das Fahrzeug zum Stehen. Der 18-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei Ulm-Mitte hat den Unfall aufgenommen. Gegenüber den Ermittlern gab der VW-Fahrer spontan an, wohl kurz eingenickt zu sein. Tests auf Alkohol und Drogen verliefen negativ. Die Polizei schätzt den Schaden am nicht mehr fahrbereiten Auto auf rund 4.000 Euro. Wie hoch der Schaden an den Einfriedungen ist, muss die Polizei noch ermitteln. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte der Fahranfänger seinen Führerschein behalten. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

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