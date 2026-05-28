Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach a.d. Fils - Exhibitionist tritt auf

Am Mittwoch soll sich ein Unbekannter bei Ebersbach a.d. Fils gegenüber einer Frau unsittlich gezeigt haben.

Ulm (ots)

Um 11 war eine Spaziergängerin im Waldgebiet oberhalb der Teckstraße im Bereich des Wasserhauses unterwegs. Dort erkannte die 54-Jährige ein Mann mit nacktem Unterleib. Der stand im Gebüsch und gab Stöhngeräusche von sich. Zeitgleich manipulierte der Sittenstrolch wohl deutlich erkennbar an seinem Geschlechtsteil. Die heruntergelassen Kleidung soll grau gewesen sein. Zu einem direkten Blickkontakt kam es nicht, da der Oberkörper durch das Unterholz verdeckt war. Deshalb liegen auch keine genauen Angaben zu der unbekannten Person vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Mann. Hinweise nimmt die Polizei Uhingen unter der Tel. 07161/9381-0 oder die Kriminalpolizei Göppingen (Tel. 07161/632360) entgegen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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