Ulm (ots) - Im Örlinger-Tal-Weg auf einem Schotterparkplatz parkte um kurz nach 18 Uhr ein 33-Jähriger mit seinem Auto aus. Das misslang ihm aber gewaltig. Denn beim Fahren mit seinem Citroen sah er wohl einen rund zwölf Meter entfernt geparkten VW nicht. Der stand dort fast alleine auf dem großen Parkplatz. Der ...

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