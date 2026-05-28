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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Müllsäcke brennen
Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Brand in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr sah eine Zeugin, dass es im Seflerweg vor einem Gebäude brannte. Mehrere gelbe Säcke gingen in Flammen auf und griffen auch auf eine Hecke über. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte das Feuer löschen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens wird auf 500 Euro geschätzt.

++++1003861 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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