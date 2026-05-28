Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Aufgefahren und abgehauen - Zeugen gesucht

Rund 5.000 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Rollerfahrer nach einem Unfall am Mittwoch in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 19.15 Uhr wollte ein 67-Jähriger mit seinem grauen Hyundai in der Straße "Guldeneschle" (Hasenheim/Gartenfreunden Bezgenriet) einparken. Dazu legte er den Rückwärtsgang ein. Noch bevor er aber dazu kam, soll wohl ein Roller ungebremst ins Heck des stehenden Autos gekracht sein. Während der Senior ausstieg und nach dem Schaden sah, raste der Fahrer des Kleinkraftrades davon. Den ersten Ermittlungen zufolge entstand an dem Hyundai ein Schaden von rund 5.000 Euro. Eine Zeugin hatte den Unfall mitbekommen und konnte noch ein Kennzeichen ablesen. Das teilte sie der Polizei mit und die nahm Ermittlungen auf. Zu dem Flüchtigen ist lediglich bekannt, dass der behelmte Fahrer den Roller lenkte und der Sozius keine Helm trug. Das Versicherungskennzeichen stammt mutmaßlich aus einem der Vorjahre, denn ein aktueller Fahrzeughalter ist nicht existent. Womöglich ist der Rollerfahrer auch deshalb geflüchtet. Weitere Zeugen sucht nun die Polizei Göppingen. Sie nimmt Hinweise wegen der Verkehrsunfallflucht unter der Tel. 07161/632360 entgegen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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