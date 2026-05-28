Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Vorfahrt missachtet

Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Mittwoch bei Giengen a.d. Brenz.

Ulm (ots)

Gegen 6.30 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Mercedes Citan auf der K3019 unterwegs. Der Mercedesfahrer kam aus Richtung Hürben und wollte die L1079 an der Kreuzung "Hausener Lucke" überqueren. Aus Richtung Hausen kam ein 36-Jähriger mit seinem Skoda. Der hatte Vorfahrt und wurde wohl von dem 44-Jährigen übersehen. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrer schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in Kliniken. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Die Feuerwehr Giengen-Hürben sperrte die Straße und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählt die Unfallursache "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Es werden Abstände und Fahrgeschwindigkeiten der bevorrechtigten Fahrzeuge falsch eingeschätzt oder aber zu früh auf das richtige Verhalten des Wartepflichtigen vertraut. Deshalb muss, wer die Vorfahrt zu beachten hat, rechtzeitig durch sein Fahrverhalten zu erkennen geben, dass er warten wird. Weiterfahren darf nur, wer übersehen kann, dass er den Vorfahrtsberechtigten weder gefährdet noch wesentlich behindert. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen..

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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