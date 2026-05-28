Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Vandalismus an Schule - Zeugen gesucht

In den vergangenen Tagen beschädigte ein Unbekannter in Laupheim Glasscheiben an einer Schule.

Ulm (ots)

Zwischen Dienstag 15 Uhr und Mittwoch 7 Uhr wütete ein Unbekannter an der Friedrich-Adler-Realschule in der Rabenstraße. Er schlug mehrfach gegen die neben dem Haupteingang befindliche Scheibe, so dass diese beschädigt wurde. Auch die Verglasung an dem Treppenhaus wurden von dem Vandalen von außen beschädigt. Es konnten mehrere Schlagmarken festgestellt werden, die auch zu Rissen führten. Zu kompletten Splitterungen kam es nicht. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf und hat Spuren gesichert. Sie schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07392/96300 entgegen.

Die Polizei klärt auf:

Eine Sachbeschädigung ist keine Bagatelle. Auch mutwillige Verunreinigungen, welche nur durch einen erhöhten Zeit- bzw. Kostenaufwand entfernt werden können, zählen dazu. Zeugen werden von der Polizei ermutigt, Hinweise zu geben. So kann die Polizei zeitnah einschreiten, und Eigentümern zu ihrem Recht verhelfen.

++++0997138

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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