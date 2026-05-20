Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der BAB20

Grimmen (LK VR) (ots)

Am 20.05.2026 gegen 18:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Bundesautobahn 20, zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Bad Sülze in Fahrtrichtung Lübeck. Ein 34- jähriger polnischer Fahrer eines Transporters Opel zog einen Anhänger, auf welchem sich ein PKW befand. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Gespann ins Schleudern, der Anhänger brach plötzlich aus und kippte zur Seite. Technische Mängel als Ursache waren bei der Unfallaufnahme vorerst nicht ersichtlich. Am Gespann und dem geladenen Fahrzeug entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 30.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Lübeck war für die Bergung zeitweise voll gesperrt, so dass es zu Verkehrseinschränkungen kam.

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