Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erst Widerstand, dann Belästigung von Kindern, am Ende Gewahrsam

Waren (Müritz) (ots)

Wie bereits in einer Pressemitteilung berichtet, hat gestern ein betrunkener Radfahrer nicht nur Passanten bepöbelt, sondern auch Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei geleistet (PM dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6278112)

Am Abend hat der 47-jährige Deutsche erneut für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zwei Mädchen (13-jährige Deutsche) trafen zufällig in der Beethovenstraße nahe des Bahnhofs auf den Mann. Der weiterhin betrunkene Mann soll die beiden angesprochen haben und - bevor er wieder weiter ging - eines der beiden Mädchen unsittlich berührt haben.

Kurz nach dem Vorfall riefen die Mädchen die Polizei. Sie konnten eine sehr gute Beschreibung zu dem Mann abgeben. Die Polizisten suchten das Stadtgebiet von Waren nach dem Verdächtigen ab. Sie konnten ihn in der Müritzstraße stellen, eröffneten ihm den Vorwurf der sexuellen Belästigung und teilten ihm mit, dass er zur Verhinderung weiterer Straftaten nun ins Gewahrsam des Reviers mitgenommen wird. Er wollte wieder fliehen, wurde aber aufgehalten. Im Revier angekommen pustete er 1,59 Promille und kam dann für die Nacht in die Zelle.

Sofern möglicherweise Anwohner oder Spaziergänger die Szene zwischen dem Mann und den beiden Mädchen gegen 18:35 Uhr in der Beethovenstraße beobachtet haben, können sie sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Warener Polizei unter 03991 / 1760 wenden.

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