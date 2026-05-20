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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht des Wuchers nach Fassadenreinigung

Stralsund (ots)

Am gestrigen Dienstag (19. Mai 2026) wurde eine Frau auf ihrem Grundstück in Stralsund von bislang unbekannten Personen aufgesucht, die sich als Mitarbeiter einer Fassadenreinigungsfirma ausgaben.

Vor Ort soll es mündlich zu einem Vertrag über die Reinigung einer Hausfassade zu für einem vereinbarten Preis von 3.000 Euro gekommen sein.

Nach Ausführung der Arbeiten forderten die Arbeiter jedoch eine deutlich höhere Summe als ursprünglich vereinbart. Die Geschädigte zahlte den geforderten Betrag zunächst. Es soll keine Rechnung ausgestellt worden sein.

Da ihr die Situation aber eigenartig vorkam, habe sie von den Fahrzeugen sowie den anwesenden Personen Fotos angefertigt.

Die Polizei wurde informiert und hat ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Wuchers aufgenommen.

So schützen Sie sich vor unseriösen Handwerksfirmen:

   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und treffen Sie keine 
     vorschnellen Entscheidungen.
   - Seien Sie besonders vorsichtig bei unangekündigten 
     Haustürgeschäften oder spontanen Angeboten von 
     Handwerksleistungen.
   - Holen Sie vor Beauftragung möglichst Vergleichsangebote von 
     bekannten oder regionalen Fachfirmen ein.
   - Vereinbaren Sie Arbeiten nach Möglichkeit schriftlich und lassen
     Sie sich Preise sowie Leistungsumfang eindeutig bestätigen.
   - Zahlen Sie hohe Geldbeträge nicht ohne Rechnung oder 
     nachvollziehbare Quittung.
   - Prüfen Sie Firmenangaben wie Name, Anschrift und Erreichbarkeit 
     sorgfältig.
   - Lassen Sie unbekannte Personen nicht unbeaufsichtigt auf Ihrem 
     Grundstück oder im Haus.
   - Dokumentieren Sie verdächtige Fahrzeuge, Kennzeichen oder 
     Personen, sofern dies gefahrlos möglich ist.
   - Verständigen Sie bei Unsicherheiten, Drucksituationen oder 
     verdächtigem Verhalten umgehend die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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