Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht des Wuchers nach Fassadenreinigung

Stralsund (ots)

Am gestrigen Dienstag (19. Mai 2026) wurde eine Frau auf ihrem Grundstück in Stralsund von bislang unbekannten Personen aufgesucht, die sich als Mitarbeiter einer Fassadenreinigungsfirma ausgaben.

Vor Ort soll es mündlich zu einem Vertrag über die Reinigung einer Hausfassade zu für einem vereinbarten Preis von 3.000 Euro gekommen sein.

Nach Ausführung der Arbeiten forderten die Arbeiter jedoch eine deutlich höhere Summe als ursprünglich vereinbart. Die Geschädigte zahlte den geforderten Betrag zunächst. Es soll keine Rechnung ausgestellt worden sein.

Da ihr die Situation aber eigenartig vorkam, habe sie von den Fahrzeugen sowie den anwesenden Personen Fotos angefertigt.

Die Polizei wurde informiert und hat ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Wuchers aufgenommen.

So schützen Sie sich vor unseriösen Handwerksfirmen:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und treffen Sie keine vorschnellen Entscheidungen. - Seien Sie besonders vorsichtig bei unangekündigten Haustürgeschäften oder spontanen Angeboten von Handwerksleistungen. - Holen Sie vor Beauftragung möglichst Vergleichsangebote von bekannten oder regionalen Fachfirmen ein. - Vereinbaren Sie Arbeiten nach Möglichkeit schriftlich und lassen Sie sich Preise sowie Leistungsumfang eindeutig bestätigen. - Zahlen Sie hohe Geldbeträge nicht ohne Rechnung oder nachvollziehbare Quittung. - Prüfen Sie Firmenangaben wie Name, Anschrift und Erreichbarkeit sorgfältig. - Lassen Sie unbekannte Personen nicht unbeaufsichtigt auf Ihrem Grundstück oder im Haus. - Dokumentieren Sie verdächtige Fahrzeuge, Kennzeichen oder Personen, sofern dies gefahrlos möglich ist. - Verständigen Sie bei Unsicherheiten, Drucksituationen oder verdächtigem Verhalten umgehend die Polizei.

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