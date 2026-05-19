Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Am Sonntag (17.05.2026), gegen 17.00 Uhr kam es in der Schillstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und einem 25-Jährigen. Der 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Im Rahmen eines Fußballspiels gerieten Spieler aus unterschiedlichen Mannschaften in Streit. Dabei griff ein 34-jähriger Spieler einen 25-Jährigen Spieler an und schlug diesen ins Gesicht. Der 25-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. Der 34-Jährige besitzt deutsche Staatsbürgerschaft. Der 25-Jährige besitzt die rumänische Staatsbürgerschaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell