Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Augsburg (ots)
Firnhaberau - Am Sonntag (17.05.2026), gegen 17.00 Uhr kam es in der Schillstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und einem 25-Jährigen. Der 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Im Rahmen eines Fußballspiels gerieten Spieler aus unterschiedlichen Mannschaften in Streit. Dabei griff ein 34-jähriger Spieler einen 25-Jährigen Spieler an und schlug diesen ins Gesicht. Der 25-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. Der 34-Jährige besitzt deutsche Staatsbürgerschaft. Der 25-Jährige besitzt die rumänische Staatsbürgerschaft.
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