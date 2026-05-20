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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt in Ueckermünde

Ueckermünde (ots)

In den Abendstunden des 21.März 2026 kam es zu einem Polizeieinsatz in Ueckermünde. Die ursprüngliche Pressemitteilung gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6241278 .

Im Rahmen der noch laufenden Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Anklam nun nach Zeugen, die mögliche neue Hinweise zum Ablauf des Geschehens geben können. Insbesondere sollen sich durch diesen Aufruf Personen angesprochen fühlen, die sich in der Zeit von 19:00 bis 21:00 Uhr am 21.März 2026 im Bereich des Gewerbegebiets Industriehafen Berndshof, der Ziegeleistraße in Ueckermünde oder der Belliner Straße in Ueckermünde nahe der HEM-Tankstelle aufgehalten und möglicherweise Fahrzeuge, Personen oder verdächtige Geräusche, ähnlich der von Schussgeräuschen, wahrgenommen oder beobachtet haben.

Weiterhin ergaben die Ermittlungen, dass sich im besagten Zeitraum auch ein Fahrradfahrer in dem Bereich aufgehalten habe. Dieser wird an dieser Stelle ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Wer sachdienliche Hinweise zur möglichen Klärung des Verdachts der versuchten Tötung geben kann, meldet diese bitte unter der bekannten Notrufnummer 110, über die Onlinewache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder über jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Caroline Kohl
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-2041
E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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