Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Lagerhalle - Täter gestellt

Wolgast (ots)

Der Wolgaster Polizei wurde bereits am Montag, 18. Mai 2026, gegen 17:20 Uhr, der Einbruch in einer Lagerhalle in der Karriner Straße in Wolgast gemeldet.

Es stellte sich heraus, dass unbekannte Täter in der Zeit vom 09. Mai 2026, 16:00 Uhr, bis 18. Mai 2026, 17:15 Uhr, in die Halle eines 26-Jährigen einbrachen und Wertgegenstände entwendeten. Der entstandene Schaden, sowohl durch Beschädigungen, als auch durch den Diebstahl, beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Aufgrund von Hinweisen konnten im weiteren Verlauf zwei Tatverdächtige identifiziert werden. Bei diesen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 18 und 26 Jahren.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

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