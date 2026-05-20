Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trunkenheitsfahrt mit fast 3 Promille

Rubkow (Wolgast) (ots)

Am gestrigen Nachmittag, 19. Mai 2026, stellten Beamte des Polizeirevieres Wolgast während ihrer Streifenfahrt, gegen 14:40 Uhr, einen auffällig fahrenden Pkw, im Krenzower Damm in Rubkow, fest.

In weiterer Folge wurde das Fahrzeug durch die Polizisten gestoppt, um mit dem Fahrer eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Dabei zeigte sich, dass der 53-jährige Deutsche einen Atemalkoholwert von 2,94 Promille aufwies. Anschließend wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel des 53-Jährigen sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Neben dem Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr, geht die Polizei nun auch dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach.

Während der Maßnahmen am Einsatzort stellte sich heraus, dass der 53-Jährige bereits zwei Wochen zuvor wegen eines ähnlichen Sachverhaltes in Klink (Bereich Waren (Müritz)) kontrolliert wurde. In diesem Zuge wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

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