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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trunkenheitsfahrt mit fast 3 Promille

Rubkow (Wolgast) (ots)

Am gestrigen Nachmittag, 19. Mai 2026, stellten Beamte des Polizeirevieres Wolgast während ihrer Streifenfahrt, gegen 14:40 Uhr, einen auffällig fahrenden Pkw, im Krenzower Damm in Rubkow, fest.

In weiterer Folge wurde das Fahrzeug durch die Polizisten gestoppt, um mit dem Fahrer eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Dabei zeigte sich, dass der 53-jährige Deutsche einen Atemalkoholwert von 2,94 Promille aufwies. Anschließend wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel des 53-Jährigen sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Neben dem Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr, geht die Polizei nun auch dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach.

Während der Maßnahmen am Einsatzort stellte sich heraus, dass der 53-Jährige bereits zwei Wochen zuvor wegen eines ähnlichen Sachverhaltes in Klink (Bereich Waren (Müritz)) kontrolliert wurde. In diesem Zuge wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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