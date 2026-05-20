Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwer verletzen Person in Demmin (LK MSE)

Demmin (ots)

Am 19.05.2026 gegen 17:00 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Demmin durch die Rettungsleitstelle Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person mitgeteilt. Der 84-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Toyota befuhr zum Unfallzeitpunkt die K 51 zwischen Drönnewitz und Demmin. Ihm entgegen kam der 36-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Traktors, welcher einen doppelseitigen Heuwender hinterher zog. Der Traktorfahrer fuhr beim Erkennen des Gegenverkehrs weitmöglichst nach rechts an den Straßenrand heran und kam zum Stehen. Der Toyotfahrer passierte den Traktor, als er plötzlich und aus bisher unerklärlichen Gründen zu weit nach links kam. In der weiteren Folge stieß er mit dem linken Vorderrad gegen den linken Ausleger des Heuwenders. Dadurch geriet der Toyota ins Schleudern und rutschte dann seitlich in den linken Straßengraben. Hier stieß er mit einem Verkehrszeichen zusammen und der Toyota überschlug sich, sodass dieser entgegen der Fahrtrichtung auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der Fahrzeugführer konnte sich nicht selbst befreien und wurde durch die Kammeraden der FFw Demmin, mittels Schneidgerätes, aus dem Fahrzeug befreit. Anschließend wurde er schwer verletzt ins Klinikum Demmin verbracht und zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen. Der Traktorfahrer blieb unverletzt und konnte seine Fahrt später eigenständig fortsetzen. Am Pkw Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der vorläufige Gesamtschaden wird auf ca. 11.000 EUR geschätzt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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