Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier verletzten Fahrgästen in einem Linienbus auf dem Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am 19.05.2026 gegen 18:20 Uhr kam es auf dem Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfallgeschehen in der Folge sich vier Businsassen verletzten. Demnach wollte der 52-jährige deutsche Fahrer eines Linienbusses an der Haltestelle auf Höhe der 1. Werderstraße halten und nutzte die dafür vorgesehene Busspur. Der 25-jährige afghanische Fahrzeugführer eines Transporters Mercedes-benz übersah dies augenscheinlich, fuhr links an dem Bus vorbei und bog nach rechts, unmittelbar vor dem Stadtbus, in die 1. Werderstraße ein. Um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu vermeiden, leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Hierbei verletzte sich eine 89-jährige Frau schwer am Kopf und wurde in das Klinikum Neubrandenburg zur weiteren Behandlung verbracht. Drei weitere Insassen stürzten aufgrund der Gefahrenbremsung und erlitten leichte Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper. Nach erfolgter medizinischer Behandlung konnten die drei Personen vor Ort wieder entlassen werden. Für die medizinische Behandlung der verletzten Fahrgäste waren drei Rettungswagen im Einsatz. An den beteiligten Fahrzeugen entstand kein Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell