Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vollsperrung nach Fahrzeugbrand auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Friedland (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am 19.05.2026 gegen 17 Uhr kam es zu einem Fahrzeugbrand auf der BAB 20. Nach derzeitigem Stand befuhr ein 38 -jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem PKW BMW die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin. Zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Friedland bemerkte der Fahrzeugführer dann Qualm aus dem Motorraum seines PKW, lenkte das Fahrzeug auf den Standstreifen. Hier geriet das Fahrzeug dann in Vollbrand, wobei der Fahrzeugführer und seine 33-jährige deutsche Beifahrerin das Fahrzeug unverletzt verlassen konnten. Das Fahrzeug brannte jedoch vollständig aus. Der Sachschaden wird auf ca. 14.500 Euro geschätzt. Die Fahrzeugbergung erfolgte durch einen beauftragten Abschleppdienst. Zur Brandbekämpfung kamen die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden zum Einsatz. Für den Zeitraum der Löscharbeiten kam es für ca. 1,5 Stunden zur Vollsperrung der BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin. Auf Grund von Schäden an der Fahrbahn besteht aktuell die Sperrung einer Fahrspur in dem Bereich. Zur Beseitigung der Schäden wurde über die zuständige Autobahnmeisterei eine Spezialfirma beauftragt. Als Brandursache wird nach derzeitigem Erkenntnisstand von einem technischen Defekt an dem PKW ausgegangen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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