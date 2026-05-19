Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall auf der BAB 20, Höhe Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am 19.06.2026 gegen 15:00 Uhr befuhr der 43-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW-Tesla die BAB 20 aus Fahrtrichtung Stettin kommend in Fahrtrichtung Lübeck. Zischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Neubrandenburg Nord verlor der Fahrzeugführer auf Grund von plötzlich auftretendem Starkregen und damit verbundenem Aquaplaning die Kontrolle über seinen Tesla. In der weiteren Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich der PKW mehrfach und kam neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Seine 70-jährige Beifahrerin wurde dabei im Pkw eingeklemmt und musste durch die freiwilligen Feuerwehren Brunn, Sadelkow, Roggenhagen, Neverin, Pragsdorf sowie der Berufsfeuerwehr NB aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde ebenfalls schwer verletzt und in das Klinikum nach Neubrandenburg verbracht. Neben Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie den Beamten Polizei, befand sich auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 81.000 Euro. Für den Zeitraum der Rettungs-und Bergunsgmaßnahmen kam es für ca. 2 Stunden zur Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Lübeck.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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