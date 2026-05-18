Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle

Eystrup (ots)

(Thi) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Montag, den 18.05.2026, gegen 00:40 Uhr, in der Stolper Straße in Eystrup, kam es zu einem tätlichen Angriff auf eingesetzte Polizeibeamte.

Ein 40-jähriger Mann geriet zunächst in den Fokus der Beamten, da der Verdacht bestand, dass er ein Kraftfahrzeug ohne Fahrerlaubnis geführt hatte. Während der Kontrolle wirkte der Mann deutlich alkoholisiert. Da er jegliche Mitwirkung verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Im weiteren Verlauf verhielt sich der 40-Jährige zunehmend aggressiv und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen körperlich. Der Mann konnte durch die eingesetzten Beamten nur unter erheblichem Kraftaufwand und mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Währenddessen biss er einem Beamten in den Unterarm, wodurch trotz Oberbekleidung deutliche Bissspuren entstanden. Beide eingesetzten Beamten erlitten zudem Schürfwunden.

Dem Beschuldigten wurden anschließend Handfesseln angelegt. Die angeordneten Folgemaßnahmen, darunter die Blutentnahme, konnten danach durchgeführt werden.

Die beiden Polizeibeamten blieben dienstfähig.

Gegen den 40-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

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