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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Betrügerische Schockanrufe

Lauenau - Bad Nenndorf (ots)

Die Polizei warnt vor betrügerischen Schockanrufen. Diese sind heute bereits in Messenkamp und Pohle eingegangen und wurden polizeilich angezeigt. In einem Fall meldete sich angeblich die Polizei mit Namen "Müller" bei einer Geschädigten, es ginge um ihren Sohn. Schnell war klar, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelt, da die Geschädigte keine Kinder habe. Bei einer weiteren Geschädigten meldete sich eine Ärztin und forderte 120.000 Euro als Sofortüberweisung für eine Krebsbehandlung der Tochter. Eine weitere Person gab sich als Tochter der Geschädigten am Telefon aus und verstellte ihre Stimme. Eine Überweisung fand nicht statt. Die Polizei bittet auf keinen Fall Überweisungen oder personenbezogene Daten herauszugeben. Notieren Sie sich bitte die Telefonnummern bzw. machen Sie Fotoaufnahmen von dem in dem Display angezeigten Rufnummern. Gerne steht Ihnen die Polizei in Bad Nenndorf für Rückfragen zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
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Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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