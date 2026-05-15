Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Raub in Obernkirchen - Polizei bittet um Hinweise

Obernkirchen (ots)

(Thi) Am frühen Sonntagmorgen kam es in Obernkirchen zu einem versuchten Raubdelikt zum Nachteil eines Mannes.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 05:55 Uhr im Bereich der Straße "An der Stiftsmauer" in Obernkirchen. Das 32-jährige Opfer wurde dort von zwei bislang unbekannten männlichen Tätern festgehalten und zur Herausgabe seines Mobiltelefons sowie seines Portemonnaies aufgefordert.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und den Tätern. Den unbekannten Personen gelang es nicht, Gegenstände zu erlangen. Anschließend flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1

männlich ca. 25 Jahre alt 170 bis 180 cm groß kräftige Statur glatt rasiert deutsche Aussprache Täter 2 männlich deutlich jünger als Täter 1 170 bis 180 cm groß schlanke Statur 3-Tage-Bart deutsche Aussprache

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den beschriebenen Personen geben können, sich beim Polizeikommissariat Bückeburg unter der 05722-28940 zu melden.

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