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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Großes Interesse beim 1. Lindhorster Caravan-Sicherheitstag

Lindhorst (ots)

(Thi) Der erstmals durchgeführte Lindhorster Caravan-Sicherheitstag der Polizei Lindhorst war ein voller Erfolg. Zahlreiche Besitzerinnen und Besitzer von Wohnmobilen und Wohnwagengespannen nutzten am Samstag die Gelegenheit, ihre Fahrzeuge überprüfen und sich umfassend beraten zu lassen.

Im Verlauf der Veranstaltung wurden insgesamt 63 Fahrzeuge gewogen, darunter 10 Wohnwagen-Gespanne sowie 53 Wohnmobile. Dabei zeigte sich erneut, wie wichtig Aufklärung und Prävention im Bereich Caravaning sind. Themen wie Überladung, richtige Gewichtsverteilung, Ladungssicherung, Bereifung sowie die Einhaltung zulässiger Geschwindigkeiten standen im Mittelpunkt der Beratungen.

Zusätzlich wurden durch die eingesetzten Kräfte insgesamt 46 Fahrräder und E-Bikes codiert. Dieses Angebot wurde von den Besucherinnen und Besuchern ebenfalls sehr gut angenommen und leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz vor Fahrraddiebstählen.

Für die Polizei Lindhorst stellt die Veranstaltung eine rundum gelungene Präventionsmaßnahme dar. Besonders erfreulich war das große Interesse der Bevölkerung - auch über die Grenzen des Landkreises Schaumburg hinaus. Viele Besucherinnen und Besucher zeigten sich dankbar für die praxisnahen Hinweise und die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge kostenlos wiegen zu lassen.

Auch das mediale Interesse war groß:

Das NDR-Magazin "Hallo Niedersachsen" begleitete den Caravan-Sicherheitstag mit einem rund zweieinhalb-minütigen Fernsehbeitrag und berichtete über die Veranstaltung in Lindhorst.

Die Polizei Lindhorst bedankt sich bei allen beteiligten Kräften, Unterstützern sowie den Besucherinnen und Besuchern für den erfolgreichen Verlauf der Veranstaltung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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