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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in Steyerberg

Steyerberg (ots)

(Thi) Am Donnerstagabend kam es im Rahmen mehrerer Polizeieinsätze in Steyerberg zu Widerstandshandlungen und einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte.

Zunächst wurde der Polizei gegen 22:12 Uhr eine Bedrohung durch einen 40-jährigen Mann in der Langen Straße gemeldet. Der deutlich alkoholisierte (2,32 Promille) Mann konnte wenig später im Nahbereich angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein Platzverweis ausgesprochen.

Kurze Zeit später wurde die Polizei erneut zu Streitigkeiten in die Kreuzstraße gerufen. Während die Beamten dort den Sachverhalt klärten, erschien der zuvor verwiesene 40-Jährige erneut vor Ort, störte die Maßnahmen massiv und kam den Anweisungen der Einsatzkräfte nicht nach. Der Mann musste daraufhin zu Boden gebracht, gefesselt und in Gewahrsam genommen werden.

Durch die Situation eskalierte auch das Verhalten seiner 49-jährigen Lebensgefährtin. Diese schubste einen Polizeibeamten und spuckte einer Polizeibeamtin gezielt ins Gesicht. Die Frau wurde ebenfalls überwältigt und gefesselt. Sie erlitt dabei eine leichte Verletzung und wurde anschließend zur medizinischen Versorgung sowie zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht.

Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt und weiterhin dienstfähig.

Gegen beide Personen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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