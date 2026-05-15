Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte

Nienburg (ots)

(Thi) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Nienburg zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte sowie zu Widerstandshandlungen durch einen 21-jährigen Mann.

Am 14.05.2026 gegen 23:38 Uhr wurde der Polizei eine Körperverletzung im Bereich der Einmündung "An der Holtorfer Grenze / Dobben" gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich der zunächst unbekannte Beschuldigte nicht mehr am Einsatzort, woraufhin umgehend Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich eingeleitet wurden.

Kurze Zeit später konnte eine männliche Person im Eichenweg festgestellt werden. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Tatverdacht gegen den 21-jährigen Beschuldigten.

Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Mann zunehmend aggressiv und schlug mehrfach auf die Motorhaube eines Streifenwagens. Nachdem er aufgefordert worden war, dies zu unterlassen, griff er unvermittelt die eingesetzten Polizeibeamten an und schlug nach ihnen.

Unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt konnte der Beschuldigte zu Boden gebracht werden. Dort leistete er erheblichen Widerstand, indem er sich gegen die Maßnahmen sperrte sowie nach den Beamten trat und schlug. Zudem beschädigte er Einsatzmittel eines Beamten. Schließlich konnte der Mann gefesselt und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden.

Während der Maßnahmen äußerte der Beschuldigte lautstark wirre Parolen und beleidigende Äußerungen.

Da der Mann während der Festnahme leicht verletzt, wurde eine Notärztin hinzugezogen. Diese ordnete eine weitere Behandlung im Krankenhaus Nienburg an. Aufgrund einer festgestellten Atemalkoholkonzentration von 1,73 Promille wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Verden eine Blutprobe entnommen.

Nach Abschluss der medizinischen und polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Die beiden eingesetzten Polizeibeamten erlitten durch den Widerstand leichte Verletzungen, verblieben jedoch dienstfähig.

Gegen den 21-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

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