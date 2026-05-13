Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Samstagmorgen, den 09.05.2026, gegen 9.45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz Enzer Straße Ecke Marienburger Straße eine Verkehrsunfallflucht.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurde ein geparkter schwarzer VW durch einen weißen Kastenwagen am Heck touchiert und beschädigt. Der Fahrzeugführer verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Wer kann weitere Hinweise zum Verursacher oder zu dem weißen Kastenwagen geben?

Hinweise nimmt die Polizei Stadthagen unter 05721/98220 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell