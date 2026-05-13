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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Brand in Industriehalle

Rinteln (ots)

(KEM) Am Dienstagabend, den 12.05.2026, gegen 20.19 Uhr wurde der Polizei Rinteln ein Brand einer Industriehalle an der Stoevesandtstraße in Rinteln gemeldet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte führten die Werksfeuerwehr und örtliche Feuerwehren bereits Löscharbeiten durch. Eine Maschine zur Glasproduktion stand in Brand und die Flammen beschädigten bereits das Dach der Halle. Die Mitarbeiter hatten die Halle unverletzt verlassen können.

Der Gesamtschaden wurde vorläufige auf ca. 600.000 Euro (Brandschaden und Produktionsausfall) geschätzt.

Erste Erkenntnisse vor Ort ergaben, dass aus der betroffenen Maschine ca. 1200 Grad heißes flüssiges Glas ausgelaufen war und diese in Brand setzte. Die Polizei Rinteln hat die Brandermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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