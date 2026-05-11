Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nordsehl - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Nordsehl (ots)

(KEM) Am Sonntag, den 10.05.2026, gegen 13.53 Uhr ereignete sich an der Kreuzung L371/Reeke ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 64-jähriger Mann aus Leese mit seiner 64-jährigen Frau mit einem Ford die L371 von Stadthagen in Richtung Pollhagen. Zeitgleich befuhr ein 69-jähriger Stadthäher mit einem VW die Reeke von Niedernwöhren in Richtung Lauenhagen. Der 69-Jährige hielt an der Kreuzung, ließ zunächst mehrere Fahrzeuge passieren, fuhr wieder an und übersah den ebenfalls vorbeifahrenden vorfahrtberechtigten 64-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Die Insassen der Ford wurden leicht erletzt und vor Ort von einer RTW-Besatzung behandelt. Der Stadthäger blieb unverletzt. Da er vor Ort angab, vor Fahrtantritt Medikamente eingenommen und sich nicht wohl gefühlt zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Aufgrund des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

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