Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Nienburg - Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht - Wer hinterließ Zettel an PKW?
Nienburg (ots)
(KEM) Am Mittwoch, den 06.05.2026, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Nienburg. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurde ein am Hotel an der Mühlenstraße 20 geparkter Mitsubishi durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer hinten links beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 1.500 Euro geschätzt.
Ein bislang unbekannter Zeuge hinterließ eine Nachricht am betroffenen PKW.
Der Zeuge sowie weitere Personen, die zur Tataufklärung beitragen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Nienburg unter 05021/92120 zu melden.
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