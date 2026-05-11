Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht - Wer hinterließ Zettel an PKW?

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 06.05.2026, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Nienburg. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurde ein am Hotel an der Mühlenstraße 20 geparkter Mitsubishi durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer hinten links beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Ein bislang unbekannter Zeuge hinterließ eine Nachricht am betroffenen PKW.

Der Zeuge sowie weitere Personen, die zur Tataufklärung beitragen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Nienburg unter 05021/92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell