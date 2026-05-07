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POL-NI: Nienburg - Polizei schaltet Hinweisportal nach Schusswaffengebrauch

POL-NI: Nienburg - Polizei schaltet Hinweisportal nach Schusswaffengebrauch
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Nienburg (ots)

(KEM) Nach dem tödlichen Schusswaffengebrauch am 05. Mai 2026 in Nienburg (s. Erstmeldung unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6269329) setzen die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg und die Staatsanwaltschaft Verden die Ermittlungen unter Hochdruck fort. Um den Tathergang lückenlos aufzuklären, bittet die Polizei um Unterstützung der Bevölkerung. Hierfür wurde ein spezielles Online-Hinweisportal eingerichtet.

Zeugenaufruf: Wer hat Bildmaterial oder sachdienliche Hinweise?

Die Ermittlungsbehörden richten sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

   -	Wer kann sachdienliche Angaben machen, die zur Rekonstruktion 
der Tat beitragen?
   -	Wer hat das Tatgeschehen oder die vorangegangene 
Auseinandersetzung beobachtet?
   -	Wer hat Fotos oder Videos vom Vorfall oder dem Umfeld gefertigt?

Der Polizei ist bekannt, dass bereits Videos der Auseinandersetzung im Internet kursieren. Die Ermittler bitten Bürgerinnen und Bürger eindringlich, dieses Material für die offizielle Auswertung zur Verfügung zu stellen und zu übersenden. Eingehende Hinweise werden vertraulich behandelt.

Kontaktmöglichkeiten

Hinweise sowie Foto- und Videomaterial können über folgende Wege eingereicht werden:

   -	Online-Hinweisportal erreichbar unter: 
nds.hinweisportal.de/20260505-toedlicher-schusswechsel-nienburg oder 
über den QR-Code (Im Portal ist auch ein direkter Upload von Dateien 
möglich).
   -	Telefon: Polizeiinspektion Nienburg unter der Rufnummer 05021 / 
9212-0.

Die Polizei dankt der Bevölkerung vorab für ihre Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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