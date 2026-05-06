Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl aus Baucontainer in Lüdersfeld - Polizei sucht Zeugen

Lüdersfeld (ots)

(Thi) In der Zeit von Donnerstag, 30. April 2026, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 5. Mai 2026, 17:55 Uhr, kam es in Lüdersfeld zu einem Diebstahl aus einem Baucontainer auf dem Gelände des Angelsportvereins am Landweg.

Bislang unbekannte Täter zerstörten von außen ein Doppelglasfenster des Containers, um sich Zutritt zum Innenraum zu verschaffen. Anschließend entwendeten sie eine etwa 50 Kilogramm schwere Rüttelplatte, indem sie diese durch das geöffnete Fenster nach draußen transportierten.

Der entstandene Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Angelsportvereins in Lüdersfeld beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Rüttelplatte geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721 / 9822-0 zu melden.

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