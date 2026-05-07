Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steyerberg - Verkehrsunfall mit Sattelzug auf der L349

Steyerberg (ots)

(KEM) Am Mittwochabend, gegen 20.08 Uhr, kam es auf der L349 (Deblinghäuser Straße) bei Steyerberg zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzuggespann.

Der 55-jährige Fahrzeugführer war mit seinem Gespann in Richtung Steyerberg unterwegs, als er im Kurvenbereich auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße abkam. In der Folge kollidierte das Gespann unter anderem mit einem Baum sowie einer Betonwand und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der aus der SG Steimbke stammende Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem RTW vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sattelzug sowie der Gülletankauflieger wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wurde vorläufig auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Im Tank befanden sich noch rund 25 Tonnen Gülle, welche vor der Bergung abgepumpt werden mussten. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Freiwillige Feuerwehr Steyerberg, ein Abschleppunternehmen, die Straßenmeisterei sowie die Untere Wasserbehörde im Einsatz.

Nach Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme, Bergungs- und Aufräumarbeiten (gegen 01.50 Uhr) wurde die bis dahin vollgesperrte L349 wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell