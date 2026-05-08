Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl aus Baucontainer in Bad Nenndorf - Polizei sucht Zeugen

Bad Nenndorf (ots)

(Oth) In der Zeit von Donnerstag, 30. April 2026, 16:00 Uhr, bis Montag, 4. Mai 2026, 07:40 Uhr, kam es in Bad Nenndorf, in der Straße Osterkamp, zu einem Diebstahl aus einem Seecontainer.

Bislang unbekannte Täter zerstörten ein Vorhängeschloss und eine zusätzliche Vorhängeschlosssicherung am Container, um sich Zutritt zum Innenraum zu verschaffen. Anschließend entwendeten sie eine etwa 50 Kilogramm schwere Rüttelplatte und weitere Arbeitsmaterialien.

Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Osterkamps beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Rüttelplatte geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723/7492-0 zu melden.

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