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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl aus Baucontainer in Bad Nenndorf - Polizei sucht Zeugen

Bad Nenndorf (ots)

(Oth) In der Zeit von Donnerstag, 30. April 2026, 16:00 Uhr, bis Montag, 4. Mai 2026, 07:40 Uhr, kam es in Bad Nenndorf, in der Straße Osterkamp, zu einem Diebstahl aus einem Seecontainer.

Bislang unbekannte Täter zerstörten ein Vorhängeschloss und eine zusätzliche Vorhängeschlosssicherung am Container, um sich Zutritt zum Innenraum zu verschaffen. Anschließend entwendeten sie eine etwa 50 Kilogramm schwere Rüttelplatte und weitere Arbeitsmaterialien.

Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Osterkamps beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Rüttelplatte geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723/7492-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723 7492-115
E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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