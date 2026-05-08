Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zweifaches Tötungsdelikt in Rinteln - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Rinteln (ots)

Das Amtsgericht Rinteln hat heute Haftbefehl gegen einen der Tatverdächtigen wegen Mordes in 2 Fällen erlassen. Bei ihm handelt es sich um den 22jährigen ehemaligen Freund der Tochter der Getöteten.

Konkret wird ihm vorgeworfen, in der Nacht vom 01. auf den 02.05.2026 in Rinteln/Steinbergen die 44jährige Mutter und deren 50jährigen Lebensgefährten im Schlaf getötet zu haben. Hintergrund der Tat dürfte sein, dass die Tochter sich kurz vor der Tat von ihm getrennt hatte.

Es besteht der Haftgrund der Fluchtgefahr sowie der Schwerkriminalität. Er befindet sich jetzt in einer JVA.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der 22jährige die Tat allein begangen hat. Ob der 24jährige Tatverdächtige an der Tat beteiligt gewesen ist, wird noch ermittelt.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell