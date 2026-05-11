PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei alkoholisierte Männer entblößen sich in öffentlicher Toilette vor Kindern

Bad Nenndorf (ots)

(He.)In der öffentlichen Toilettenanlage, in der Kurhausstraße in Bad Nenndorf, kam es zu einem Vorfall, bei dem sich zwei alkoholisierte Männer im Alter von 36 und 44 Jahren vor zwei Kindern (10 und 11 Jahre) entblößten. Nach Angaben der Polizei Bad Nenndorf befanden sich die beiden Tatverdächtigen deutlich unter Alkoholeinfluss und verhielten sich zudem randalierend.

Zeugen alarmierten umgehend die Einsatzkräfte, die Polizei traf kurze Zeit später am Einsatzort ein und konnte die beiden mutmaßlichen Täter feststellen.

Gegen beide Männer wurden Strafanzeigen erstattet. Die Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen sowie weiterer möglicher Delikte laufen derzeit. Die Höhe der Alkoholisierung sowie die genauen Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 09:24

    POL-NI: Husum - PKW touchiert Fußgänger - Zeugenaufruf

    Husum (ots) - (KEM) Am Samstag, den 09.05.2026, gegen 9.20 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Straße "Im Rötebruch" in Husum. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein schwarzer Mercedes die Straße Im Rötebruch aus Husum kommend in Richtung Bolsehle und beabsichtigte an einem Fußgänger, der mit seinem Hund unterwegs war, vorbeizufahren. Hierbei touchierte er diesen mit dem rechten Außenspiegel ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 08:47

    POL-NI: Nienburg - Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht - Wer hinterließ Zettel an PKW?

    Nienburg (ots) - (KEM) Am Mittwoch, den 06.05.2026, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Nienburg. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurde ein am Hotel an der Mühlenstraße 20 geparkter Mitsubishi durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer hinten links beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Ein bislang unbekannter Zeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren