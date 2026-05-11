Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei alkoholisierte Männer entblößen sich in öffentlicher Toilette vor Kindern

Bad Nenndorf (ots)

(He.)In der öffentlichen Toilettenanlage, in der Kurhausstraße in Bad Nenndorf, kam es zu einem Vorfall, bei dem sich zwei alkoholisierte Männer im Alter von 36 und 44 Jahren vor zwei Kindern (10 und 11 Jahre) entblößten. Nach Angaben der Polizei Bad Nenndorf befanden sich die beiden Tatverdächtigen deutlich unter Alkoholeinfluss und verhielten sich zudem randalierend.

Zeugen alarmierten umgehend die Einsatzkräfte, die Polizei traf kurze Zeit später am Einsatzort ein und konnte die beiden mutmaßlichen Täter feststellen.

Gegen beide Männer wurden Strafanzeigen erstattet. Die Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen sowie weiterer möglicher Delikte laufen derzeit. Die Höhe der Alkoholisierung sowie die genauen Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

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