Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Husum - PKW touchiert Fußgänger - Zeugenaufruf

Husum (ots)

(KEM) Am Samstag, den 09.05.2026, gegen 9.20 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Straße "Im Rötebruch" in Husum. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein schwarzer Mercedes die Straße Im Rötebruch aus Husum kommend in Richtung Bolsehle und beabsichtigte an einem Fußgänger, der mit seinem Hund unterwegs war, vorbeizufahren. Hierbei touchierte er diesen mit dem rechten Außenspiegel am Arm. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort.

Der 45-jährige Mann aus der SG Mittelweser wurde hierdurch leicht verletzt, lehnte eine medizinische Behandlung vor Ort jedoch ab.

Bei dem Pkw soll es sich um einen "sportlichen" schwarzen Mercedes mit einem Diepholzer Kfz-Kennzeichen gehandelt haben.

Wer kann Hinweise zum Fahrzeugführer oder schwarzen Mercedes mit Diepholzer Kennzeichen geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stolzenau unter 05761/90200 entgegen.

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