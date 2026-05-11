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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem Schwerlastkran führt zu Sperrung der Bundesstraße 65

Rodenberg (ots)

(eic) Am 11.05.2026 gegen 13:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B65 im Bereich Algesdorf. Ein Schwerlastkran kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben und auf dem angrenzenden Feld zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zur Bergung des über 40 Tonnen schweren Fahrzeugs musste die B65 zwischen den Einmündungen Hauptstraße und Im Wiesenfeld vollgesperrt werden. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung dauert die Sperrung noch an.

Die Polizei Bad Nenndorf bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder unter Umständen sogar gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 05723/74920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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