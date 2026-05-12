PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Scheiben von Gärtnerei eingeworfen - Zeugenaufruf

Rinteln (ots)

(KEM) In der Zeit von Sonntagabend, ca. 18.20 Uhr, bis Montagmorgen, ca. 8.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter Scheiben einer Gärtnerei am Graebeweg in Rinteln eingeworfen.

Zwei Scheiben wurden zerstört, eine dritte Scheibe ist gesprungen. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 900 Euro geschätzt.

Wer im Zeitraum verdächtige Personen beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten sich telefonisch bei der Polizei Rinteln unter 05751/96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 10:28

    POL-NI: Nordsehl - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

    Nordsehl (ots) - (KEM) Am Sonntag, den 10.05.2026, gegen 13.53 Uhr ereignete sich an der Kreuzung L371/Reeke ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 64-jähriger Mann aus Leese mit seiner 64-jährigen Frau mit einem Ford die L371 von Stadthagen in Richtung Pollhagen. Zeitgleich befuhr ein 69-jähriger ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 10:18

    POL-NI: Zwei alkoholisierte Männer entblößen sich in öffentlicher Toilette vor Kindern

    Bad Nenndorf (ots) - (He.)In der öffentlichen Toilettenanlage, in der Kurhausstraße in Bad Nenndorf, kam es zu einem Vorfall, bei dem sich zwei alkoholisierte Männer im Alter von 36 und 44 Jahren vor zwei Kindern (10 und 11 Jahre) entblößten. Nach Angaben der Polizei Bad Nenndorf befanden sich die beiden Tatverdächtigen deutlich unter Alkoholeinfluss und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren