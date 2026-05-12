Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Scheiben von Gärtnerei eingeworfen - Zeugenaufruf

Rinteln (ots)

(KEM) In der Zeit von Sonntagabend, ca. 18.20 Uhr, bis Montagmorgen, ca. 8.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter Scheiben einer Gärtnerei am Graebeweg in Rinteln eingeworfen.

Zwei Scheiben wurden zerstört, eine dritte Scheibe ist gesprungen. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 900 Euro geschätzt.

Wer im Zeitraum verdächtige Personen beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten sich telefonisch bei der Polizei Rinteln unter 05751/96460 zu melden.

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