Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) In der Zeit von Sonntag auf Montag zwischen ca. 19.30 und 7 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz zwischen einem Küchendiscounter und dem ESTA-Bildungszentrum an der Ziegelkampstraße eine Verkehrsunfallflucht.

Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde ein Zaun vermutlich beim Rangieren touchiert und beschädigt. Der Schaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Verursacher oder zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.

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