Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(KEM) In der Zeit von Sonntag auf Montag zwischen ca. 20 und 8 Uhr ereignete sich am Wilhelm-Busch-Weg in Rinteln eine Verkehrsunfallflucht.

Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde ein am Fahrbahnrand in Höhe Hausnr. 5 geparkter Fiat am Heck beschädigt.

Hinweise zum Verursacher oder zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Rinteln unter 05751/96460 entgegen.

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