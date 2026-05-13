Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Rinteln (ots)
(KEM) In der Zeit von Sonntag auf Montag zwischen ca. 20 und 8 Uhr ereignete sich am Wilhelm-Busch-Weg in Rinteln eine Verkehrsunfallflucht.
Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde ein am Fahrbahnrand in Höhe Hausnr. 5 geparkter Fiat am Heck beschädigt.
Hinweise zum Verursacher oder zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Rinteln unter 05751/96460 entgegen.
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