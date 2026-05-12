Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Über acht Milliarden Euro Einnahmen und mehr als eine Tonne Rauschgift sichergestellt/ Hauptzollamt Karlsruhe zieht Bilanz für 2025

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Karlsruhe (ots)

Das Hauptzollamt Karlsruhe blickt auf ein arbeitsintensives Jahr 2025 zurück. Mit Einnahmen in Höhe von rund 8,07 Milliarden Euro leistete der Karlsruher Zoll erneut einen wesentlichen Beitrag für den Bundeshaushalt. Zudem stellten die Einsatzkräfte im Jahr 2025 mehr als eine Tonne Betäubungsmittel sicher, darunter 450 Kilogramm Haschisch und 720 Kilogramm Marihuana.

"Diese Zahlen zeigen, dass der Zoll auch im Jahr 2025 ein verlässlicher Garant für die Sicherung staatlicher Einnahmen, für faire Wettbewerbsbedingungen und für den Schutz unserer Gesellschaft ist. Unsere Beschäftigten leisten täglich einen wichtigen Beitrag zur Durchsetzung des Rechts." so der Leiter des Hauptzollamts Karlsruhe, Leitender Regierungsdirektor David Miske.

Stabile Einnahmen - zentrale Rolle für den Staat

Den größten Anteil an den Einnahmen machten die Verbrauchsteuern mit rund 4,8 Milliarden Euro aus, insbesondere die Energiesteuer mit etwa 4,25 Milliarden Euro.

Die Einfuhrumsatzsteuer belief sich auf rund 2,8 Milliarden Euro.

Gefahrenabwehr und Kriminalitätsbekämpfung - Anstieg der Sicherstellungen

Im Bereich der Gefahrenabwehr und Kriminalitätsbekämpfung verzeichnete das Hauptzollamt Karlsruhe im Jahr 2025 eine deutliche Zunahme an Sicherstellungen. Insgesamt wurden

- 1,2 Millionen unversteuerte Zigaretten, - 1,5 Tonnen Wasserpfeifentabak, - 1,2 Tonnen Betäubungsmittel sowie - 27 Waffen

sichergestellt. Erstmals statistisch erfasst wurden zudem 343 Kilogramm Feuerwerkskörper bzw. Sprengstoff, die im Jahr 2025 aufgegriffen wurden.

Finanzkontrolle Schwarzarbeit - hohe Kontrolldichte und konsequente Verfolgung

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit führte im Jahr 2025 über 1.000 Arbeitgeberprüfungen durch.

In diesem Zusammenhang wurden

- 3.524 Strafverfahren eingeleitet, - Geldstrafen in Höhe von 1,46 Millionen Euro verhängt sowie - Freiheitsstrafen von insgesamt 89 Jahren erwirkt.

Internationaler Warenverkehr - Außenhandel auf hohem Niveau

Im internationalen Warenverkehr fertigte der Karlsruher Zoll im Jahr 2025 rund

- 2,8 Millionen Einfuhren und - 9,8 Millionen Ausfuhren

ab.

Zusätzlich wurden 6.811 Postsendungen bearbeitet.

Prüfungsdienst - Nacherhebungen sichern Steuereinnahmen

Durch Prüfungen bei Unternehmen wurden im Jahr 2025 rund 10 Millionen Euro an Zöllen und Steuern nacherhoben.

Zudem war der Zoll auch handelspolitisch tätig, bspw. zur Sicherstellung außenwirtschaftlicher Interessen durch die Überprüfung der Einhaltung internationaler Wirtschaftsembargos wie bspw. der Sanktionen gegen Russland.

Strafsachen und Ordnungswidrigkeiten - konsequente Ahndung von Verstößen

Auch im Bereich der Straf- und Bußgeldverfahren zeigte sich eine hohe Aktivität. So wurden

- 9.828 Strafverfahren eingeleitet sowie - 2.611 Strafverfahren abgeschlossen.

Verlässlicher Arbeitgeber -Ausbildung und Nachwuchs im Fokus

Das Hauptzollamt Karlsruhe beschäftigte im Jahr 2025 insgesamt 849 Mitarbeitende, darunter 117 Anwärterinnen und Anwärter.

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