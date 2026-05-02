Feuerwehr Neuss

FW-NE: Eröffnungswoche Feuerwache Süd | Einweihung durch die Feuerwehr und Tag der offenen Tür mit mehreren tausend Besuchern

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Neuss (ots)

Bei strahlendem Wetter fand am 01. Mai der traditionelle Tag der offenen Tür des Löschzuges Hoisten statt. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung in einem besonderen Rahmen begangen: Gleichzeitig wurde die neue Feuerwache Süd durch die Feuerwehr offiziell eingeweiht.

Nach einem festlichen Umzug, der von drei Tambourcorps begleitet wurde, erfolgte die Einsegnung der neuen Wache durch Feuerwehrpfarrerin Angelika Ludwig, die Hoistener Pfarrerin Ulrike Bartkiewitz sowie Pfarrer Andreas Süß. Im Anschluss richteten Dezernent Holger Lachmann, Wehrleiter Markus Brüggen, sein Stellvertreter Peer Schmitz sowie Löschzugführer Hoisten, Patrick Baas, Grußworte an die anwesenden Gäste.

Danach öffnete die Feuerwache Süd ihre Türen für interessierte Besucher. Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, die neue Wache zu besichtigen, Feuerwehrfahrzeuge aus nächster Nähe zu erleben und verschiedene Übungen zu verfolgen. Auch für Kinder wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Neben einer Hüpfburg und Bobbycars konnten auch die Einsatzfahrzeuge besichtigt werden.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt. Neben Getränken gab es ein Kuchenbuffet des Löschzuges Hoisten sowie Pommes und Würstchen, die durch den Malteser Hilfsdienst angeboten wurden.

Im Laufe des Tages besuchten mehrere tausend Menschen die neue Feuerwache Süd. Die große Resonanz zeigte die enge Verbundenheit zwischen Feuerwehr und Bevölkerung. Die Feuerwehr Neuss bedankt sich bei allen Besuchern sowie allen Beteiligten, die zum Gelingen dieses besonderen Tages beigetragen haben.

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