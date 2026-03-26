Feuerwehr Neuss

FW-NE: Verkehrsunfall auf der B477 - PKW in Graben | Zwei verletzte Personen

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Neuss (ots)

Am Mittwochabend, den 25.03.2026, wurde die Feuerwehr um 18:36 Uhr auf die B477 in Fahrtrichtung Speck alarmiert. Dort war es zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW gekommen. Zwei Personen sollten in dem verunfallten PKW eingeschlossen sein.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass glücklicherweise keine Personen in dem Fahrzeug eingeschlossen waren. Die beiden Insassen hatten den PKW eigenständig verlassen und wurden durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, unterstützte die Bergung durch ein Abschleppunternehmen und streute auslaufende Betriebsmittel ab, die anschließend aufgenommen wurden.

Die Unfallursache ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die B477 war kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

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